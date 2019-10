Viabilità Roma Regione Lazio del 21-10-2019 ore 09:15

VIABILITÀ 21 OTTOBRE 2019 ORE 09.05 FLAVIA DONDOLINI

ANCORA FORTI DISAGI SUL RACCORDO ANULARE DOVE IN CARREGGIATA ESTERNA PERMANGONO INCOLONNAMENTI, ANCHE A CAUSA DI INCIDENTI, DALL’AURELIA ALLA NOMENTANA

TRAFFICO CONGESTIONATO ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA. LE CODE SI REGISTRANO TRA CASSIA VEIENTANA E L’ALLACCIO CON LA A24 E PIU’ AVANTI TRA CASILINA E IL BIVIO PER LA ROMA-FIUMICINO.

SULLA STESSA ROMA FIUMICINO CODE TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA ISACCO NEWTON, IN DIREZIONE CENTRO.

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN FILA IN DIREZIONE CENTRO, TRA IL GRA E LA TANGENZIALE EST.IN DIREZIONE OPPOSTA TRA FIORENTINI E IL RACCORDO ANULARE

CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA, DOVE PERMANGONO CODE TRA CASTEL ROMANO E IL RACCORDO ANULARE, IN DIREZIONE CENTRO.

SEMPRE IN DIREZIONE CENTRO, SULL’APPIA SI RALLENTA TRA SANTA MARIA DELLE MOLE E IL RACCORDO ANULARE.

