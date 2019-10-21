Viabilità Roma Regione Lazio del 21-10-2019 ore 09:45
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VIABILITÀ 21 OTTOBRE 2019 ORE 09.35 FLAVIA DONDOLINI
BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SITUAZIONE DI TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE DOVE IN CARREGGIATA ESTERNA PERMANGONO INCOLONNAMENTI, ANCHE A CAUSA DI INCIDENTI, DAL BIVIO CON LA A91 ROMA-FIUMICINO FINO ALLA NOMENTANA
FORTI DISAGI ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA. LE CODE SI REGISTRANO TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E PIU’ AVANTI TRA CASILINA E IL BIVIO PER LA ROMA-FIUMICINO.
SULLA STESSA ROMA FIUMICINO CODE TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA ISACCO NEWTON, IN DIREZIONE CENTRO.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE A TRATTI IN DIREZIONE CENTRO, TRA IL GRA E LA TANGENZIALE EST.
IN DIREZIONE OPPOSTA TRA FIORENTINI E IL RACCORDO ANULARE
SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD INCOLONNAMENTI PER DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SUL RACCORDO
CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA, DOVE PERMANGONO CODE TRA SPINACETO E IL RACCORDO ANULARE, IN DIREZIONE CENTRO.
SEMPRE IN DIREZIONE CENTRO, SULL’APPIA SI RALLENTA TRA SANTA MARIA DELLE MOLE E IL RACCORDO ANULARE.
DA FLAVIA DONDOLINI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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