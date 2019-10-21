Viabilità Roma Regione Lazio del 21-10-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ 21 OTTOBRE 2019 ORE 10.20 FLAVIA DONDOLINI
BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
PERMANGONO DISAGI SUL RACCORDO ANULARE
IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA TRA LA A91 ROMA – FIUMICINO E L’USCITA LAURENTINA, PIU’ AVANTI INCOLONNAMENTI TRA CASILINA E NOMENTANA.
TRAFFICO CONGESTIONATO ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA. LE CODE SI REGISTRANO TRA CASILINA E ARDEATINA.
SULLA ROMA FIUMICINO CODE ALL’ALTEZZA DI VIA ISACCO NEWTON, IN DIREZIONE CENTRO.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN FILA IN DIREZIONE CENTRO, ALL’ALTEZZA DI VIA PALMIRIO TOGLIATTI E TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE EST.
IN DIREZIONE OPPOSTA TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO ANULARE
SULL’APPIA SI RALLENTA TRA SANTA MARIA DELLE MOLE E IL RACCORDO ANULARE.
RALLENTAMENTI ANCHE SULL’ARDEATINA, ALL’ALTEZZA DELL’INCROCIO CON VIA DELLA STAZIONE DI PAVONA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
INFINE, CODE SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA, NEI DUE SENSI.
DA FLAVIA DONDOLINI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, AL PROSSIMO APPUNTAMENTO
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