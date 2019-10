Viabilità Roma Regione Lazio del 21-10-2019 ore 11:30

VIABILITÀ 21 OTTOBRE 2019 ORE 11.20 FLAVIA DONDOLINI

BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:

TRAFFICO IN VIA DI NORMALIZZAZIONE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.

PERMANGONO RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASILINA E ARDEATINA

VERSO IL CENTRO SI STA IN CODA SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, TRA TORRENOVA E L’IMMISSIONE SUL GRA.

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA ANCORA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO.

SULL’APPIA SI PROCEDE A RILENTO ALL’ALTEZZA DI SANTA MARIA DELLE MOLE, IN DIREZIONE ALBANO.

TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA, NEI DUE SENSI.

DA FLAVIA DONDOLINI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE

