Viabilità Roma Regione Lazio del 21-10-2019 ore 12:30

TRAFFICO SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. AL MOMENTO NON SI REGISTRANO PARTICOLARI CRITICITA’.

PERMANGONO TUTTAVIA RALLENTAMENTI SULLE STRADE CONSOLARI

SULLA CASSIA SI PROCEDE A RILENTO TRA OLGIATA E LA STORTA, NEI DUE SENSI DI MARCIA.

SI STA IN FILA ANCHE SULLA CALINA ALL’ALTEZZA DI VIA DI VERMICINO, NELLE DUE DIREZIONI.

CODE INFINE SULL’APPIA, ALL’ALTEZZA DI SANTA MARIA DELLE MOLE IN DIREZIONE ALBANO LAZIALE.

DIAMO ORA UNO SGUARDO AI LAVORI.

DIVIETO DI TRANSITO A VIA OSTIENSE PER LAVORI DI MANUTENZIONE. IL TRATTO INTERESSATO E’ TRA I KM 27,100 E 23, 600, TRA VIA CAPITAN CONSALVO E VIA DI CASTEL FUSANO. I VEICOLI A DUE RUOTE POSSONO PERCORRERE LA VIABILITÀ ALTERNATIVA PREDISPOSTA SULLA VIA DEL MARE.

