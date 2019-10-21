Viabilità Roma Regione Lazio del 21-10-2019 ore 15:30
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VIABILITÀ 21 OTTOBRE 2019 ORE 15:20 FEDERICO MONTI
BUONPOMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE LEGGERI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LAURENTINA E APPIA;
SI RALLENTA INOLTRE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA VIA PALMIRO TOGLI9ATTI E L’ALLACCIO COL RACCORDO IN USCITA, MENTRE, IN SENSO CONTRARIO, TRAFFICO RALLENTATO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE CENTRO;
SULLA PONTINA CODE TRA CASTEL DI DECIMA E TRIGORIA IN DIREZIONE POMEZIA;
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE:
SULLA METRO A CHIUSA E’ PER UN GUASTO TECNICO LA STAZIONE DI VITTORIO EMANUELE. AL MOMENTO I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARSI. È POSSIBILE UTILIZZARE LE STAZIONI TERMINI O MANZONI.
RICORDIAMO INOLTRE CHE SEMPRE SULLA METRO A RESTA CHIUSA LA STAZIONE DI BALDO DEGLI UBALDI PER LA REVISIONE DELLE SCALE MOBILI E DEGLI ASCENSORI. FINO AL TERMINE DEI LAVORI SARA’ POSSIBILE UTILIZZARE LE FERMATE DI CORNELIA E VALLE AURELIA. POTENZIATA LA LINEA 490.
DA FEDERICO MONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE.
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