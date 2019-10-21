Viabilità Roma Regione Lazio del 21-10-2019 ore 16:30
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VIABILITÀ 21 OTTOBRE 2019 ORE 15:20 FEDERICO MONTI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
CIRCOLAZIONE IN GRAN PARTE SCORREVOLE SULLE STRADE DEL TERRITORIO, SEGNALIAMO TUTTAVIA, SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, LEGGERI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER PONTINA E CASILINA; MENTRE, IN INTERNA, RALLENTAMENTI TRA NOMENTANA E A24;
SULLA PONTINA TRAFFICO INTENSO TRA CASTEL DI DECIMA E TRIGORIA IN DIREZIONE POMEZIA;
PER CHI VIAGGIA SULLA CASSIA, SI SEGNALANO RALLENTAMENTI TRA OLGIATA E LA STORTA, E, PROSEGUENDO, TRA LA GIUSTINIANA E VIA DEI DUE PONTI NELLE DUE DIREZIONI;
FORTI RALLENTAMENTI SULLA SALARIA TRA MONTEROTONDO SCALO E FONTE DI PAPA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA;
INFINE, SI PROCEDE A RILENTO IN TRATTI SALTUARI DELLA CASILINA TRA GRANITI E VIA DI TORRENOVA NELLE DUE DIREZIONI;
DA FEDERICO MONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
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