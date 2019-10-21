Viabilità Roma Regione Lazio del 21-10-2019 ore 17:15
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VIABILITÀ 21 OTTOBRE 2019 ORE 17:05 FEDERICO MONTI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO IN AUMENTO IN CARREGGIATA ESTERNA DOVE SI RALLENTA TRA LE USCITE PER PONTINA E CASILINA; MENTRE, IN INTERNA, RALLENTAMENTI TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA NOMENTANA E A24;
SULLA CASSIA SI SEGNALANO RALLENTAMENTI TRA OLGIATA E LA STORTA, E, PROSEGUENDO, TRA LA GIUSTINIANA E VIA DEI DUE PONTI NELLE DUE DIREZIONI;
SULLA SALARIA TRAFFICO INTENSO TRA MONTEROTONDO SCALO E FONTE DI PAPA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA;
SI REGISTRANO POI CODE SULLA NOMENTANA TRA MONTEROTONDO E MENTANA NELLE DUE DIREZIONI;
INFINE, SI PROCEDE A RILENTO IN TRATTI SALTUARI DELLA CASILINA TRA GRANITI E VIA DI TORRENOVA NELLE DUE DIREZIONI;
DA FEDERICO MONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
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