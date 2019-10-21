Viabilità Roma Regione Lazio del 21-10-2019 ore 17:45
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VIABILITÀ 21 OTTOBRE 2019 ORE 17:35 FEDERICO MONTI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
TRAFFICO IN AUMENTO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE SI RALLENTA IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER PONTINA E DIRAMAZIONE ROMA-SUD DELL’A1; MENTRE, IN INTERNA, TRAFFICO RALLENTATO TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA NOMENTANA E A24;
SEMPRE SULLA A24, MA SUL TRATTO URBANO, RALLENTAMENTI TRA VIA FILIPPO FIORENTINI E VIA DI TOR CERVARA IN USCITA;
RALLENTAMENTI ANCHE SUL TRATTO INTERNO DELLA ROMA-FIUMICINO TRA L’ANSA DEL TEVERE E L’ALLACCIO COL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO;
SULLA CASSIA SI RALLENTA TRA OLGIATA E LA STORTA, E, PROSEGUENDO, TRA LA GIUSTINIANA E VIA DEI DUE PONTI NELLE DUE DIREZIONI;
CODE A TRATTI SULLA SALARIA TRA MONTEROTONDO SCALO E FONTE DI PAPA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA;
PERMANGONO CODE SULLA NOMENTANA TRA MONTEROTONDO E MENTANA NELLE DUE DIREZIONI;
SI PROCEDE A RILENTO IN TRATTI SALTUARI DELLA CASILINA TRA GRANITI E VIA DI TORRENOVA NELLE DUE DIREZIONI;
INFINE, RALLENTAMENTI SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA VERSO CASTEL FUSANO.
DA FEDERICO MONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
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