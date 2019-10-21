Viabilità Roma Regione Lazio del 21-10-2019 ore 18:15
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VIABILITÀ 21 OTTOBRE 2019 ORE 18:05 FEDERICO MONTI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA ROMA-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE ROMA-SUD DELL’A1; MENTRE, IN INTERNA, TRAFFICO RALLENTATO TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA NOMENTANA E A24;
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 UN INCIDENTE PROVOCA LUNGHE CODE TRA VIA DI PORTONACCIO E LA PALMIRO TOGLIATTI IN USCITA;
SI RALLENTA POI ANCHE SUL TRATTO INTERNO DELLA ROMA-FIUMICINO TRA L’ANSA DEL TEVERE E L’ALLACCIO COL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO;
SULLA CASSIA SI RALLENTA TRA OLGIATA E LA STORTA, E, PROSEGUENDO, TRA LA GIUSTINIANA E VIA DEI DUE PONTI NELLE DUE DIREZIONI;
TRAFFICO ANCORA INTENSO SULLA SALARIA TRA MONTEROTONDO SCALO E FONTE DI PAPA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA;
PERMANGONO CODE SULLA NOMENTANA TRA MONTEROTONDO E MENTANA, E, AVANTI ANCORA, TRA TOR LUPARA E L’ALLACCIO COL RACCORDO NELLE DUE DIREZIONI;
SI RALLENTA INOLTRE SULLA TIBURTINA TRA SETTEVILLE E VIA DI TOR CERVARA NELLE DUE DIREZIONI DI MARCIA;
SI PROCEDE A RILENTO IN TRATTI SALTUARI DELLA CASILINA TRA GRANITI E VIA DI TORRENOVA NELLE DUE DIREZIONI;
INFINE, RALLENTAMENTI SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA VERSO CASTEL FUSANO.
DA FEDERICO MONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
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