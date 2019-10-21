Viabilità Roma Regione Lazio del 21-10-2019 ore 18:45
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VIABILITÀ 21 OTTOBRE 2019 ORE 18:35 FEDERICO MONTI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA ROMA-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE ROMA-SUD DELL’A1; MENTRE, IN INTERNA, TRAFFICO RALLENTATO TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA NOMENTANA E A24;
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 UN INCIDENTE PROVOCA LUNGHE CODE TRA VIA DI PORTONACCIO E LA PALMIRO TOGLIATTI IN USCITA, E CODE ANCHE NELLA DIREZIONE OPPOSTA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE;
SI RALLENTA SULLA SALARIA TRA MONTEROTONDO SCALO E FONTE DI PAPA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA;
SULLA NOMENTANA TRAFFICO ANCORA RALLENTATO TRA MONTEROTONDO E MENTANA, E, AVANTI ANCORA, TRA TOR LUPARA E L’ALLACCIO COL RACCORDO NELLE DUE DIREZIONI;
SI RALLENTA INOLTRE SULLA TIBURTINA TRA SETTEVILLE E VIA DI TOR CERVARA NELLE DUE DIREZIONI DI MARCIA;
SULLA PONTINA SI STA IN CODA PER UN VEICOLO IN PANNE TRA TRIGORIA E POMEZIA IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA;
INFINE, CODE SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA VERSO CASTEL FUSANO.
DA FEDERICO MONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
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