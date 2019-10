Viabilità Roma Regione Lazio del 21-10-2019 ore 19:15

VIABILITÀ 21 OTTOBRE 2019 ORE 19:05 FEDERICO MONTI

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA ROMA-FIUMICINO E LA VIA DEL MARE E, AVANTI, TRA LA LAURENTINA E LA DIRAMAZIONE ROMA-SUD DELL’A1; MENTRE, IN INTERNA, TRAFFICO RALLENTATO TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA NOMENTANA E A24;

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 UN INCIDENTE PROVOCA LUNGHE CODE TRA LA TANGEZIALE E LA PALMIRO TOGLIATTI IN USCITA. TRAFFICO DEVIATO SU VIA TOGLIATTI. E CODE ANCHE NELLA DIREZIONE OPPOSTA TRA VIA DEI FIORENTINI E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE CENTRO;

SULLA NOMENTANA TRAFFICO ANCORA RALLENTATO TRA MONTEROTONDO E TOR LUPARA NELLE DUE DIREZIONI;

SI RALLENTA INOLTRE SULLA TIBURTINA TRA SETTEVILLE E VIA DI TOR CERVARA NELLE DUE DIREZIONI DI MARCIA;

TRAFFICO INTENSO SULLA VIA APPIA TRA L’INNESTO CON LA VIA DEI LAGHI E FRATTOCCHIE IN DIREZIONE ALBANO;

SULLA PONTINA SI RALLENTA TRA TRIGORIA E POMEZIA IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA;

INFINE, LUNGHE CODE SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA IL TORRINO E VIA DI MALAFEDE VERSO CASTEL FUSANO.

DA FEDERICO MONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE.

Servizio fornito da Astral