Viabilità Roma Regione Lazio del 21-10-2019 ore 19:45
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VIABILITÀ 21 OTTOBRE 2019 ORE 19:35 FEDERICO MONTI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCOLAZIONE IN CORSO DI NORMALIZZAZIONE. SI SEGNALANO TUTTAVIA RALLENTAMENTI RESIDUI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA ROMA-FIUMICINO E LA VIA DEL MARE E, AVANTI, TRA LAURENTINA E L’APPIA; MENTRE, IN INTERNA, TRAFFICO RALLENTATO TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA NOMENTANA E A24;
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA A SEGUITO DI UN INCIDENTE TRA LA TANGEZIALE E LA PALMIRO TOGLIATTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. TRAFFICO DEVIATO SU VIA TOGLIATTI;
PER CHI VIAGGIA SULLA FLAMINIA SI RALLENTA TRA CORSO FRANCIA E LABARO E, AVANTI, TRA IL CIMITERO FLAMINIO E MALBORGHETTO;
SULLA NOMENTANA TRAFFICO ANCORA RALLENTATO TRA MONTEROTONDO E TOR LUPARA NELLE DUE DIREZIONI;
TRAFFICO INTENSO SULLA VIA APPIA TRA L’INNESTO CON LA VIA DEI LAGHI E FRATTOCCHIE IN DIREZIONE ALBANO;
INFINE, LUNGHE CODE SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA IL TORRINO E VIA DI MALAFEDE VERSO CASTEL FUSANO.
DA FEDERICO MONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
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