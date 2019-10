Viabilità Roma Regione Lazio del 21-10-2019 ore 20:30

VIABILITÀ 21 OTTOBRE 2019 ORE 20:20 FEDERICO MONTI

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:

CIRCOLAZIONE AL MOMENTO SCORREVOLE SULL’INTERO QUADRANTE DEL GRANDE RACCORDO ANULARE.

MENTRE PERMANGONO CODE A SEGUITO DI UN INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA LA TANGEZIALE E LA PALMIRO TOGLIATTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;

TRAFFICO RALLENTATO SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA E, AVANTI TRA LA GIUSTINIANA E VIA DI GROTTAROSSA NELLE DUE DIREZIONI;

SULLA FLAMINIA TRAFFICO RALLENTATO TRA CORSO FRANIA E LABARO E, AVANTI, TRA IL CIMITERO FLAMINIO E MALBORGHETTO;

TRAFFICO INTENSO SULLA VIA APPIA TRA L’INNESTO CON LA VIA DEI LAGHI E FRATTOCCHIE IN DIREZIONE ALBANO;

INFINE, CODE SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA IL TORRINO E VIA DI MALAFEDE VERSO CASTEL FUSANO.

ERA L’ULTIMO AGGIORNAMENTO, DA FEDERICO MONTI PER OGGI È TUTTO, L’INFOMOBILITA’ AUGURA BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA. IN CHIUSURA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE.

