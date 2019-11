Viabilità Roma Regione Lazio del 21-11-2019 ore 07:30

VIABILITÀ 21 NOVEMBRE 2019 ORE 07.20 GIUSEPPE CUTRUPI

BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:

INIZIAMO DAL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA, ABBIAMO CODE TRA CASILINA E APPIA. IN ESTERNA SI RALLENTA TRA BOCCEA E AURELIA.

MOLTO TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELLA A24 CI SONO CODE DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA.

COMPLICATA LA SITUAZIONE SULLA PONTINA DOVE SONO SEGNALATI DUE INCIDENTI ENTRAMBI IN DIREZIONE ROMA: UNO AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI POMEZIA, STA PROVOCANDO CODE A PARTIRE DA CINQUE PODERI, L’ALTRO PIU’ AVANTI ALL’ALTEZZA DI CASTEL DI DECIMA PROVOCA INCOLONNAMENTI DA CASTEL ROMANO. RACCOMANDIAMO DUNQUE PRUDENZA.

SULLA FLAMINIA, PER TRAFFICO INTENSO, TROVIAMO CODE ALL’ALTEZZA DI MALBORGHETTO VERSO ROMA E PIU’ AVANTI TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI.

INCOLONNAMENTI ANCHE SULLA COLOMBO TRA VIA PINDARO E VIA DI MALAFEDE SEMPRE VERSO LA CAPITALE.

DA GIUSEPPE CUTRUPI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

