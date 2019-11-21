Viabilità Roma Regione Lazio del 21-11-2019 ore 08:15
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VIABILITÀ 21 NOVEMBRE 2019 ORE 08:05 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
INIZIAMO DAL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA, ABBIAMO CODE TRA CASILINA E ARDEATINA. IN ESTERNA SI RALLENTA TRA TRIONFALE E AURELIA, TRA PRENESTINA E TIBURTINA.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24, PER UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DELLA TOGLIATTI IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE EST, IL TRAFFICO E’ CONGESTIONATO A PARTIRE DAL RACCORDO
RIMANE COMPLICATA LA SITUAZIONE SULLA PONTINA, RIMOSSI I DUE INCIDENTI AVVENUTI IN DIREZIONE ROMA UNO ALL’ALTEZZA DI POMEZIA, L’ALTRO IN PROSSIMITÀ DI CASTEL DI DECIMA, TUTTAVIA UN ALTRO INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE TRA CAMPOVERDE E VIA GENIO CIVILE SEMPRE VERSO ROMA. PIU’ AVANTI ABBIAMO CODE, IN QUESTO CASO PER TRAFFICO INTENSO, TRA TOR DE CENCI E VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO.
A CAUSA DI UN ALTRO INCIDENTE SULLA CASSIA BIS CI SONO CODE TRA FORMELLO E VIA DELLA GIUSTINIANA IN DIREZIONE DEL RACCORDO.
SULLA ROMA FIUMICINO CODE A TRATTI TRA IL RACCORDO E VIA DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR.
CODE PER TRAFFICO SULLA FLAMINIA, TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI DIREZIONE CENTRO.
INCOLONNAMENTI ANCHE SULLA COLOMBO TRA VIA PINDARO E VIA DI MALAFEDE SEMPRE VERSO LA CAPITALE.
INFINE TRASPORTO PUBBLICO, RALLENTATO IL SERVIZIO SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA PER INTERVENTO TECNICO NELLA STAZIONE ANAGNINA.
DA GIUSEPPE CUTRUPI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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