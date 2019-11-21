Viabilità Roma Regione Lazio del 21-11-2019 ore 08:45
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VIABILITÀ 21 NOVEMBRE 2019 ORE 08:35 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
INIZIAMO DAL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA, ABBIAMO CODE TRA CASILINA E ARDEATINA. CODE ANCHE IN ESTERNA TRA PISANA E PONTINA, TRA PRENESTINA E TIBURTINA.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRAFFICO CONGESTIONATO DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA, A COMPLICARE LA SITUAZIONE UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DELLA TOGLIATTI, RACCOMANDIAMO DUNQUE PRUDENZA.
SULLA PONTINA, UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE TRA CAMPOVERDE E VIA GENIO CIVILE VERSO ROMA. PIU’ AVANTI ABBIAMO CODE, IN QUESTO CASO PER TRAFFICO INTENSO, TRA TOR DE CENCI E VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO.
INCOLONNAMENTI PER INCIDENTE ANCHE IN VIA OSTIENSE ALL’ALTEZZA DI ACILIA VERSO ROMA.
SULLA ROMA FIUMICINO CODE A TRATTI TRA IL RACCORDO E VIA DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR.
CODE PER TRAFFICO SULLA FLAMINIA, TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI DIREZIONE CENTRO.
INFINE TRASPORTO PUBBLICO, RALLENTATO IL SERVIZIO SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA PER INTERVENTO TECNICO NELLA STAZIONE ANAGNINA.
DA GIUSEPPE CUTRUPI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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