Viabilità Roma Regione Lazio del 21-11-2019 ore 09:15

VIABILITÀ 21 NOVEMBRE 2019 ORE 09:05

INIZIAMO DAL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA, ABBIAMO CODE A TRATTI TRA BUFALOTTA E TIBURTINA; SEMPRE IN INTERNA TRAFFICO CONGESTIONATO TRA CASILINA E ARDEATINA. IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA PISANA E PONTINA, TRA CASILINA E TIBURTINA.

SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRAFFICO CONGESTIONATO DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA. NEL SENSO OPPOSTO CODE TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO IN COMPLANARE.

SULLA PONTINA, UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE TRA CAMPOVERDE E VIA GENIO CIVILE VERSO ROMA. PIU’ AVANTI ABBIAMO CODE, IN QUESTO CASO PER TRAFFICO INTENSO, TRA TOR DE CENCI E VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO.

CODE PER INCIDENTE SULLA CASSIA BIS TRA FORMELLO E VIA DI SANTA CORNELIA VERSO IL RACCORDO.

SULLA ROMA FIUMICINO CODE A TRATTI TRA IL RACCORDO E VIA DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR.

CODE PER TRAFFICO SULLA FLAMINIA, TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI DIREZIONE CENTRO.

INFINE TRASPORTO PUBBLICO, RALLENTATO IL SERVIZIO SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA PER INTERVENTO TECNICO NELLA STAZIONE ANAGNINA.

