Viabilità Roma Regione Lazio del 21-11-2019 ore 09:45

CRCOLAZIONE CHE SI STA NORMALIZZANDO SUL RACCORDO RESTA QUALCHE RALLENTAMENTO IN INTERNA TRA TUSCOLANA E ARDEATINA, E IN ESTERNA TRA ROMA-FIUMICINO E PONTINA.

PROPRIO SULLA PONTINA RIMANE INVECE CRITICA LA SITUAZIONE A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI VIA GENIO CIVILE, VERSO ROMA, E CHE VEDE COINVOLTE DIVERSE VETTURE. IL TRAFFICO E’ CONGESTIONATO A PARTIRE DA CAMPOVERDE. NEL SENSO OPPOSTO, IN PROSSIMITÀ DELL’INCIDENTE, SI SONO FORMATE CODE PER CURIOSI.

SUL TRATTO URBANO DELLA A24, SI RALLENTA TRA TOR CERVARA E FIORENTINI E TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IL TUTTO VEROS IL CENTRO.

SULLA ROMA FIUMICINO CODE A TRATTI TRA IL RACCORDO E VIA DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR.

CODE PER TRAFFICO SULLA FLAMINIA, TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI DIREZIONE CENTRO.

INFINE TRASPORTO PUBBLICO, RALLENTATO IL SERVIZIO SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA PER INTERVENTO TECNICO NELLA STAZIONE ANAGNINA.

