Viabilità Roma Regione Lazio del 21-11-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ 21 NOVEMBRE 2019 ORE 10:20 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
IN APERTURA LA PONTINA, RIMANE INFATTI MOLTO CRITICA LA SITUAZIONE A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI VIA GENIO CIVILE, VERSO ROMA, E CHE VEDE COINVOLTE DIVERSE VETTURE. IL TRAFFICO E’ CONGESTIONATO A PARTIRE DA CAMPOVERDE. NEL SENSO OPPOSTO, IN PROSSIMITÀ DELL’INCIDENTE, SI SONO FORMATE CODE PER CURIOSI.
CODE PER TRAFFICO SULLA FLAMINIA, TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI DIREZIONE CENTRO.
INCOLONNAMENTI ANCHE SULLA VIA DEL MARE TRA ACILIA E CASAL BERNOCCHI VERSO ROMA.
INFINE TRASPORTO PUBBLICO, RALLENTATO IL SERVIZIO SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA PER INTERVENTO TECNICO NELLA STAZIONE ANAGNINA.
DA GIUSEPPE CUTRUPI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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