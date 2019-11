Viabilità Roma Regione Lazio del 21-11-2019 ore 11:30

VIABILITÀ 21 NOVEMBRE 2019 ORE 11:20 GIUSEPPE CUTRUPI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:

IN APERTURA LA PONTINA, RIMOSSO L’INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI VIA GENIO CIVILE, VERSO ROMA, TRAFFICO DUNQUE SCORREVOLE.

CODE SULLA VIA DEL MARE TRA ACILIA E CASAL BERNOCCHI VERSO ROMA.

TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO IN VIA DEI CASTELLI ROMANI ALL’ALTEZZA DI POMEZIA NELLE DUE DIREZIONI.

STESSA SITUAZIONE SULLA VIA APPIA, SI RALLENTA NEI PRESSI DI ALBANO, ARICCIA E VELLETRI SEMPRE NEI DUE SENSI.

TRAFFICO RALLENTATO ANCHE NEL CENTRO ABITATO DI FROSINONE IN VIA MARITTIMA, SULLA VIA PER FIUGGI ED IN VIA DEI MONTI LEPINI.

INFINE TRASPORTO PUBBLICO, TORNATO REGOLARE IL SERVIZIO SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA.

DA GIUSEPPE CUTRUPI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

