Viabilità Roma Regione Lazio del 21-11-2019 ore 12:30

VIABILITÀ 21 NOVEMBRE 2019 ORE 12:20 GIUSEPPE CUTRUPI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:

QUALCHE PROBLEMA SULLA PONTINA TROVIAMO CODE PER LAVORI A CURA DI ANAS ALL’ALTEZZA DI VIA GENIO CIVILE VERSO LATINA.

PER TRAFFICO INTENSO CODE A TRATTI IN VIA DEI CASTELLI ROMANI ALL’ALTEZZA DI POMEZIA NELLE DUE DIREZIONI.

SULLA VIA APPIA, SI RALLENTA IN PROSSIMITÀ DEI CENTRI ABITATI DI ALBANO, ARICCIA E VELLETRI.

A NORD DELLA CAPITALE SULLA CASSIA RALLENTAMENTI E CODE TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

INFINE SULLA SALARIA CODE TRA TENUTA SANTA COLOMBA E SETTEBAGNI SEMPRE NEI DUE SENSI.

DA GIUSEPPE CUTRUPI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO

Servizio fornito da Astral