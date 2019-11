Viabilità Roma Regione Lazio del 21-11-2019 ore 15:30

VIABILITÀ 21 NOVEMBRE 2019 ORE 15:20 ARIANNA CAROCCI

IN APERTURA LA A1 ROMA NAPOLI, A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DEL KM 563+000 TRA UN AUTOBUS E UN FURGONE, IL TRAFFICO È BLOCCATO TRA IL NODO A1/A24 E IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA SUD, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, PER CONSENTIRE L’INTERVENTO DELL’ELISOCCORSO. AL MOMENTO CI SONO 2 KM DI CODA SIA IN DIREZIONE ROMA CHE IN DIREZIONE NAPOLI. A COLORO CHE SONO IN VIAGGIO VERSO NAPOLI, SI CONSIGLIA DI DEVIARE SULLA A24 IN DIREZIONE ROMA EST, PERCORRERE IL RACCORDO IN DIREZIONE CASILINA E RIENTRARE IN AUTOSTRADA A ROMA SUD.

CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO, PER TRAFFICO INTENSO TROVIAMO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA ROMA FIUMICINO E TUSCOLANA, IN INTERNA TRA BUFALOTTA E PRENESTINA.

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI PROCEDE A RILENTO TRA TOGLIATTI E IL RACCORDO IN USCITA DA ROMA.

SULLA PONTINA, PER UN INCIDENTE, SI STA IN CODA TRA POMEZIA E CINQUE PODERI VERSO LATINA; PIÙ AVANTI, PER LAVORI A CURA DI ANAS, CI SONO CODE TRA APRILIA E GENIO CIVILE.

INFINE IL TRASPORTO FERROVIARIO

SULL’ALTA VELOCITÀ ROMA-NAPOLI SERVIZIO RALLENTATO, IN DIREZIONE NAPOLI, PER GUASTO ALLA LINEA TRA GRICIGNANO E TORA; LIEVI RITARDI PER I TRENI IN VIAGGIO.

SEMPRE A CAUSA DI UN INCONVIENTE TECNICO, RALLENTATA ANCHE LA LINEA FORMIA NAPOLI TRA VILLA LITERNO E SAN MARCELLINO, IN QUESTO CASO CON RITARDI FINO A 40 MINUTI.

