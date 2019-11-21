Viabilità Roma Regione Lazio del 21-11-2019 ore 16:30
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VIABILITÀ 21 NOVEMBRE 2019 ORE 16:20 ARIANNA CAROCCI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
IN APERTURA ANCORA LA A1 ROMA NAPOLI, PER UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DEL KM 563+000, NEL QUALE SONO COINVOLTI UN AUTOBUS E UN FURGONE, CI SONO CODE TRA IL NODO A1/A24 E IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA SUD IN DIREZIONE NAPOLI. AL MOMENTO IL TRAFFICO SCORRE SU UNA SOLA CORSIA.
CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO, PER TRAFFICO INTENSO TROVIAMO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA BUFALOTTA E APPIA E IN ESTERNA TRA ROMA FIUMICINO E TUSCOLANA.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO; NEL SENSO OPPOSTO, CODE TRA TOGLIATTI E IL RACCORDO.
SULLA PONTINA, PER UN INCIDENTE, SI STA IN CODA TRA POMEZIA E CINQUE PODERI VERSO LATINA; PROSEGUENDO, PER LAVORI A CURA DI ANAS, SI PROCEDE INCOLONNATI TRA APRILIA E GENIO CIVILE.
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO NELLA CAPITALE:
SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA, CIRCOLAZIONE INTERROTTA TRA GROTTE CELONI E ALESSANDRINO PER PROBLEMI TECNICI NEI PRESSI DELLA STAZIONE TORRENOVA. ATTIVI BUS SOSTITUTIVI. REGOLARI LE TRATTE SAN GIOVANNI-ALESSANDRINO E GROTTE CELONI-PANTANO.
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO FERROVIARIO
SULL’ALTA VELOCITÀ ROMA-NAPOLI SERVIZIO RALLENTATO, IN DIREZIONE NAPOLI, PER GUASTO ALLA LINEA TRA GRICIGNANO E TORA; LIEVI RITARDI PER I TRENI IN VIAGGIO.
SEMPRE A CAUSA DI UN INCONVIENTE TECNICO, ANCORA RALLENTATA ANCHE LA LINEA FORMIA NAPOLI TRA VILLA LITERNO E ALBANOVA, IN QUESTO CASO CON RITARDI FINO A 40 MINUTI.
PER ORA DA ARIANNA CAROCCI È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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