Viabilità Roma Regione Lazio del 21-11-2019 ore 17:15
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VIABILITÀ 21 NOVEMBRE 2019 ORE 17:05 ARIANNA CAROCCI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
IN APERTURA PARLIAMO ANCORA DELLA A1 ROMA NAPOLI, PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA ALL’ALTEZZA DEL KM 563+000, CI SONO CODE TRA GUIDONIA MONTECELIO E IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA SUD IN DIREZIONE NAPOLI. AL MOMENTO IL TRAFFICO SCORRE SU UNA SOLA CORSIA.
E PROPRIO PER LE DIFFICOLTÀ DI IMMISSIONE SULLA A1, ABBIAMO CODE SULLA A24 A PARTIRE DALLA BARRIERA DI ROMA EST.
RESTANDO SULLA A24, MA SUL TRATTO URBANO, TROVIAMO CODE, IN QUESTO CASO PER TRAFFICO INTENSO, TRA LA TANGENZIALE EST E IL RACCORDO IN USCITA DA ROMA.
CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI TRA CASSIA VEIENTANA E CASILINA. CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA ROMA FIUMICINO E TUSCOLANA.
PER UN INCIDENTE SI STA IN CODA SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI CASTEL ROMANO IN DIREZIONE LATINA; PIÙ AVANTI RALLENTAMENTI PER TRAFFICO TRA VIA DEI RUTULI E CAMPOVERDE.
PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO
ANCORA RALLENTATA LA LINEA FORMIA NAPOLI, A CAUSA DI UN INCONVENIENTE TECNICO TRA VILLA LITERNO E ALBANOVA; RITARDI FINO A 40 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO.
SULL’ALTA VELOCITÀ ROMA-NAPOLI, INVECE, LA CIRCOLAZIONE È TORNATA REGOLARE.
INFINE, IL TRAPORTO PUBBLICO NELLA CAPITALE
SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA, SERVIZIO RIPRISTINATO SULL’INTERA TRATTA.
PER ORA DA ARIANNA CAROCCI È TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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