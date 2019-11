Viabilità Roma Regione Lazio del 21-11-2019 ore 17:45

VIABILITÀ 21 NOVEMBRE 2019 ORE 17:35 ARIANNA CAROCCI

BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

ANCORA DISAGI PER CHI PERCORRE LA A1 ROMA NAPOLI, RIMOSSO L’INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DEL KM 563+000, TUTTAVIA PERMANGONO CODE PER 5 KM TRA GUIDONIA MONTECELIO E IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA SUD IN DIREZIONE NAPOLI.

E PROPRIO PER LE DIFFICOLTÀ DI IMMISSIONE SULLA A1, CI SONO CODE SULLA A24 A PARTIRE DALLA BARRIERA DI ROMA EST.

RESTANDO SULLA A24, MA SUL TRATTO URBANO, TROVIAMO CODE, QUI PER TRAFFICO INTENSO, TRA LA TANGENZIALE EST E IL RACCORDO IN USCITA DA ROMA.

CI SPOSTIAMO PROPRIO SUL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA ABBIAMO CODE TRA CASSIA VEIENTANA E APPIA, CON MAGGIORI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE NEL TRATTO BUFALOTTA-A24. IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA ROMA FIUMICINO E TUSCOLANA.

PER UN INCIDENTE SI STA IN CODA SULLA PONTINA, IN DIREZIONE LATINA, TRA CASTEL DI DECIMA E CASTEL ROMANO.

IN CHIUSURA IL TRASPORTO FERROVIARIO

ANCORA RALLENTATA LA LINEA FORMIA NAPOLI, PER UN GUASTO TECNICO TRA VILLA LITERNO E ALBANOVA; RITARDI FINO A 40 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO.



