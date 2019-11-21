Viabilità Roma Regione Lazio del 21-11-2019 ore 18:15
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VIABILITÀ 21 NOVEMBRE 2019 ORE 18:05 ARIANNA CAROCCI
BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
PARTIAMO DALLA A1 ROMA NAPOLI, PER LAVORI DI RIPRISTINO A SEGUITO DI INCIDENTE, CI SONO CODE PER 7 KM TRA GUIDONIA MONTECELIO E IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA SUD IN DIREZIONE NAPOLI. IL TRAFFICO AL MOMENTO SCORRE SU UNA SOLA CORSIA.
E PROPRIO PER LE DIFFICOLTÀ DI IMMISSIONE SULLA A1, TROVIAMO CODE SULLA A24 A PARTIRE DALLA BARRIERA DI ROMA EST.
RESTANDO SULLA A24, MA SUL TRATTO URBANO, ABBIAMO CODE, IN QUESTO CASO PER TRAFFICO INTENSO, TRA LA TANGENZIALE EST E IL RACCORDO IN USCITA DA ROMA.
CI SPOSTIAMO PROPRIO SUL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI TRA CASSIA VEIENTANA E APPIA; PROSEGUENDO, CODE TRA ROMA FIUMICINO E AURELIA. IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA ROMA FIUMICINO E TUSCOLANA.
SULLA ROMA FIUMICINO UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE TRA IL RACCORDO E VIA DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR.
INCIDENTE ANCHE SULLA PONTINA, CODE TRA TOR DE’ CENCI E CASTEL ROMANO IN DIREZIONE LATINA.
PER TRAFFICO INTENSO SI PROCEDE INCOLONNATI SULLA COLOMBO DAL RACCORDO A VIA DI ACILIA VERSO OSTIA.
IN CHIUSURA IL TRASPORTO FERROVIARIO
SULLA LINEA FORMIA NAPOLI, PER UN GUASTO TECNICO TRA VILLA LITERNO E ALBANOVA, LA CIRCOLAZIONE PERMANE FORTEMENTE RALLENTATA; I TRENI IN VIAGGIO REGISTRANO RITARDI FINO A 40 MINUTI.
PER ORA DA ARIANNA CAROCCI È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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