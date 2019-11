Viabilità Roma Regione Lazio del 21-11-2019 ore 18:15

Errore: L'attributo resource non è valido.

VIABILITÀ 21 NOVEMBRE 2019 ORE 18:05 ARIANNA CAROCCIBUONASERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIOPARTIAMO DALLA A1 ROMA NAPOLI, PER LAVORI DI RIPRISTINO A SEGUITO DI INCIDENTE, CI SONO CODE PER 7 KM TRA GUIDONIA MONTECELIO E IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA SUD IN DIREZIONE NAPOLI. IL TRAFFICO AL MOMENTO SCORRE SU UNA SOLA CORSIA.E PROPRIO PER LE DIFFICOLTÀ DI IMMISSIONE SULLA A1, TROVIAMO CODE SULLA A24 A PARTIRE DALLA BARRIERA DI ROMA EST.RESTANDO SULLA A24, MA SUL TRATTO URBANO, ABBIAMO CODE, IN QUESTO CASO PER TRAFFICO INTENSO, TRA LA TANGENZIALE EST E IL RACCORDO IN USCITA DA ROMA.CI SPOSTIAMO PROPRIO SUL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI TRA CASSIA VEIENTANA E APPIA; PROSEGUENDO, CODE TRA ROMA FIUMICINO E AURELIA. IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA ROMA FIUMICINO E TUSCOLANA.SULLA ROMA FIUMICINO UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE TRA IL RACCORDO E VIA DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR.INCIDENTE ANCHE SULLA PONTINA, CODE TRA TOR DE’ CENCI E CASTEL ROMANO IN DIREZIONE LATINA.PER TRAFFICO INTENSO SI PROCEDE INCOLONNATI SULLA COLOMBO DAL RACCORDO A VIA DI ACILIA VERSO OSTIA.IN CHIUSURA IL TRASPORTO FERROVIARIOSULLA LINEA FORMIA NAPOLI, PER UN GUASTO TECNICO TRA VILLA LITERNO E ALBANOVA, LA CIRCOLAZIONE PERMANE FORTEMENTE RALLENTATA; I TRENI IN VIAGGIO REGISTRANO RITARDI FINO A 40 MINUTI.PER ORA DA ARIANNA CAROCCI È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTOServizio fornito da Astral