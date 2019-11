Viabilità Roma Regione Lazio del 21-11-2019 ore 18:45

VIABILITÀ 21 NOVEMBRE 2019 ORE 18:35 ARIANNA CAROCCI

BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

INIZIAMO DALLA A1 ROMA NAPOLI, PER LAVORI DI RIPRISTINO A SEGUITO DI INCIDENTE, CI SONO ANCORA 7 KM DI CODA TRA GUIDONIA MONTECELIO E IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA SUD VERSO NAPOLI. IL TRAFFICO AL MOMENTO SCORRE SU UNA SOLA CORSIA.

E PROPRIO PER LE DIFFICOLTÀ DI IMMISSIONE SULLA A1, CI SONO CODE SULLA A24 A PARTIRE DALLA BARRIERA DI ROMA EST.

RESTANDO SULLA A24, MA SUL TRATTO URBANO, TROVIAMO CODE, QUI PER TRAFFICO INTENSO, DALLA TANGENZIALE EST AL RACCORDO IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE.

PASSIAMO AL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI TRA BUFALOTTA E APPIA; PROSEGUENDO, CODE TRA ROMA FIUMICINO E AURELIA. IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA ROMA FIUMICINO E TUSCOLANA.

SULLA ROMA FIUMICINO UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE TRA IL RACCORDO E VIA DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR; NEL SENSO OPPOSTO, CODE PER TRAFFICO TRA LA COLOMBO E IL RACCORDO.

SULLA PONTINA, CODE PER INCIDENTE TRA TOR DE’ CENCI E CASTEL ROMANO IN DIREZIONE LATINA.

MOLTO TRAFFICATA, INFINE, LA COLOMBO, SI STA IN CODA DAL RACCORDO A VIA DI ACILIA VERSO OSTIA.

PER ORA DA ARIANNA CAROCCI È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO

Servizio fornito da Astral