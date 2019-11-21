Viabilità Roma Regione Lazio del 21-11-2019 ore 19:15
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VIABILITÀ 21 NOVEMBRE 2019 ORE 19:05 ARIANNA CAROCCI
BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
RESTA INVARIATA LA SITUAZIONE SULLA A1 ROMA NAPOLI, PER LAVORI DI RIPRISTINO A SEGUITO DI INCIDENTE, INFATTI, CI SONO ANCORA 7 KM DI CODA TRA GUIDONIA MONTECELIO E IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA SUD VERSO NAPOLI. AL MOMENTO SI TRANSITA SU UNA SOLA CORSIA.
PASSIAMO AL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI TRA BUFALOTTA E APPIA; PIÙ AVANTI, SI STA IN CODA TRA MAGLIANA E AURELIA. IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA ROMA FIUMICINO E TUSCOLANA.
CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE DAL RACCORDO A TOGLIATTI IN DIREZIONE DEL CENTRO; IN USCITA DA ROMA, INVECE, IL TRAFFICO È RALLENTATO DALLA TANGENZIALE EST FINO AL RACCORDO.
SULLA ROMA FIUMICINO, PER UN INCIDENTE, SI PROCEDE INCOLONNATI TRA IL RACCORDO E VIA DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR; NEL SENSO OPPOSTO, CODE PER TRAFFICO TRA LA COLOMBO E IL RACCORDO.
QUALCHE PROBLEMA PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SULLA PONTINA, IN DIREZIONE LATINA ABBIAMO CODE PER INCIDENTE TRA TOR DE’ CENCI E CASTEL ROMANO; INCIDENTE ANCHE VERSO ROMA, CON CODE TRA TOR DE’ CENCI E VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO.
SEMPRE A CAUSA DI INCIDENTE CODE IN VIA TIBURTINA TRA SETTECAMINI E IL RACCORDO, E IN VIA RINALDO D’AQUINO TRA VIA DI SANT’ALESSANDRO E VIA NOMENTANA, IL TUTTO NEI DUE SENSI DI MARCIA.
IN CHIUSURA IL TRASPORTO FERROVIARIO
SULLA LINEA FL7 ROMA NAPOLI VIA FORMIA, LA CIRCOLAZIONE È ANCORA RALLENTATA PER UN GUASTO TECNICO ALLA LINEA ELETTRICA TRA VILLA LITERNO E SAN MARCELLINO; RITARDI FINO A 40 MINUTI.
PER ORA DA ARIANNA CAROCCI È TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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