Viabilità Roma Regione Lazio del 21-11-2019 ore 19:45

RESTA INVARIATA LA SITUAZIONE SULLA A1 ROMA NAPOLI, PER LAVORI DI RIPRISTINO A SEGUITO DI INCIDENTE, INFATTI, PERMANGONO 7 KM DI CODA TRA GUIDONIA MONTECELIO E IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA SUD VERSO NAPOLI. AL MOMENTO IL TRAFFICO DEFLUISCE SULLA SOLA CORSIA DI MARCIA.

PASSIAMO AL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN CODA TRA BUFALOTTA E PRENESTINA; PIÙ AVANTI, INCOLONNAMENTI TRA MAGLIANA E AURELIA. IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA ROMA FIUMICINO E TUSCOLANA.

CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, A CAUSA DI UN INCIDENTE, TROVIAMO CODE IN COMPLANARE TRA IL RACCORDO E TOR CERVARA VERSO IL CENTRO; IN USCITA DA ROMA, INVECE, SI RALLENTA PER TRAFFICO INTENSO DALLA TANGENZIALE EST FINO AL RACCORDO.

SULLA ROMA FIUMICINO, PER UN INCIDENTE, CI SONO CODE TRA PARCO DE’ MEDICI E VIA DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE DELL’EUR; NEL SENSO OPPOSTO, RALLENTAMENTI, IN QUESTO CASO PER TRAFFICO, TRA LA STESSA VIA DELLA MAGLIANA E IL RACCORDO.

QUALCHE PROBLEMA PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SULLA PONTINA, VERSO LATINA CI SONO LUNGHE CODE PER INCIDENTE TRA TOR DE’ CENCI E CASTEL ROMANO.

SEMPRE A CAUSA DI INCIDENTE, CODE ANCHE IN VIA TIBURTINA TRA SETTECAMINI E IL RACCORDO IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA, E IN VIA RINALDO D’AQUINO TRA VIA DI SANT’ALESSANDRO E VIA NOMENTANA IN DIREZIONE COLLEVERDE.

IN CHIUSURA IL TRASPORTO FERROVIARIO

SULLA LINEA FL7 ROMA NAPOLI VIA FORMIA, SERVIZIO FORTEMENTE RALLENTATO, CON RITARDI FINO A 60 MINUTI, A CAUSA DI UN GUASTO TECNICO ALLA LINEA ELETTRICA TRA VILLA LITERNO E SAN MARCELLINO.

