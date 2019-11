Viabilità Roma Regione Lazio del 21-11-2019 ore 20:30

VIABILITÀ 21 NOVEMBRE 2019 ORE 20:20 ARIANNA CAROCCI

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

INIZIAMO DALLA A1 ROMA NAPOLI, PER LAVORI DI RIPRISTINO A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO NEL POMERIGGIO, IL TRAFFICO È ANCORA CONGESTIONATO TRA GUIDONIA MONTECELIO E IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA SUD VERSO NAPOLI. AL MOMENTO, ATTIVA UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA.

CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO, IN INTERNA SI RALLENTA TRA BUFALOTTA E PRENESTINA, PIÙ AVANTI PER INCIDENTE CODE TRA TUSCOLANA E APPIA. IN ESTERNA INCOLONNAMENTI TRA ROMA FIUMICINO E VIA DEL MARE.

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE, IN USCITA DA ROMA, TRA TOGLIATTI E TOR CERVARA.

SULLA ROMA FIUMICINO, PER INCIDENTE, PERMANGONO CODE TRA VIA DELLA MAGLIANA E VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO L’EUR.

ANCORA QUALCHE PROBLEMA PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SULLA PONTINA, VERSO LATINA INFATTI CI SONO LUNGHE CODE PER INCIDENTE TRA TOR DE’ CENCI E CASTEL ROMANO.

IN CHIUSURA IL TRASPORTO FERROVIARIO

SULLA LINEA FL7 ROMA NAPOLI VIA FORMIA, ILS ERVIZIO È TORNATO REGOLARE.

PER OGGI DA ARIANNA CAROCCI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, VI AUGURIAMO UNA BUONA SERATA E VI LASCIAMO CON UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

