Viabilità Roma Regione Lazio del 21-11-2020 ore 07:30

TRAFFICO REGOLARE, AL MOMENTO, SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA;

POSSIBILI DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE PER LA PRESENZA DI FORTI RAFFICHE DI VENTO, NEL DETTAGLIO SEGNALATE SULLA A1 MILANO NAPOLI TRA CHIUSI ED ANAGNI, SULLA A24 ROMA TERAMO TRA IL RACCORDO ANULARE E CASTEL MADAMA E SULLA A12 ROMA CIVITAVECCHIA TRA LA ROMA FIUMICINO E CIVITAVECCHIA; SI INVITA QUINDI ALLA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA;

E PROPRIO CON RIFERIMENTO AL METEO, RICORDIAMO L’ALLERTA PER LA GIORNATA DI OGGI; PER LE PROSSIME ORE SI PREVEDONO FORTI VENTI DAI QUADRANTI SETTENTRIONALI E FORTI MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE;

IN CHIUSURA, CON RIFERIMENTO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, VI INVITIAMO AD OSSERVARE SEMPRE LE NORME DI SICUREZZA PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19; AL RIGUARDO RICORDIAMO CHE SONO VIETATI GLI SPOSTAMENTI A PARTIRE DALLE 22 FINO ALLE 5 DEL MATTINO, SE NON PER COMPROVATE NECESSITA’.

