Viabilità Roma Regione Lazio del 21-11-2020 ore 15:30
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VIABILITÀ DEL 21 NOVEMBRE 2020 ORE 15.20 SIMONE PAZZAGLIA
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;
APRIAMO COL RACCORDO ANULARE: IL TRAFFICO E’ RALLENTATO PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI DIRAMAZIONE ROMA NORD
CODE PER LAVORI SULLA NOMENTANA ALL’ALTEZZA DI SANT’ALESSANDRO IN DIREZIONE MENTANA
IL TRAFFISO E’CONGESTIONATO ANCHE IN VIA RINALDO D’AQUINO TRA VIA DANTE DA MAIANO E LA NOMENTANA BIS IN DIREZIONE DI COLLEVERDE
CODE A TRATTI SULLA CASILINA TRA LOCALITA’ FINOCCHIO E VIA DI TORRENOVA IN ENTRABE LE DIREZIONI
SEMPRE SULL CASILINA CODE PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI ANAGNI IN DIREZIONE ROMA
CODE PER INCIDENTE SULLA LAURENTINA ALL’ALTEZZA DI ARDEA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
RICORDIAMO L’ALLERTA METEO PER LA GIORNATA DI OGGI; PER LE PROSSIME ORE SI PREVEDONO FORTI VENTI DAI QUADRANTI SETTENTRIONALI E FORTI MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE;
IN CHIUSURA, CON RIFERIMENTO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, VI INVITIAMO AD OSSERVARE SEMPRE LE NORME DI SICUREZZA PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19; AL RIGUARDO RICORDIAMO CHE SONO VIETATI GLI SPOSTAMENTI A PARTIRE DALLE 22 FINO ALLE 5 DEL MATTINO, SE NON PER COMPROVATE NECESSITA’.
DA SIMONE PAZZAGLIA E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
Servizio fornito da Astral