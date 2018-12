Viabilità Roma Regione Lazio del 21-12-2018 ore 07:30

VIABILITA’ LAZIO DEL 21 DICEMBRE 2018 ORE 07.20 ALESSIO CONTI

In a1 code per incidente tra anagni e colleferro in direzione roma, si viaggia sulla sola corsia di sorpasso

code per incidente anche su via dell’aeroporto di fiumicino in direzione di fiumicino

sul raccordo rallentamenti tra la diramazione sud e l’appia IN CARREGGIATA INTERNA

code anche sul tratto urbano dell’a24 in direzione di roma da via

fiorentini alla tangenziale est

Si rallenta in direzione di roma anche sull’aapia tra la via dei laghi e capannelle

Code anche sulla pontina tra castel romano e tor de cenci in direzione della capitale

Primi rallentamenti anche sulla colombo e sulla via del mare tra acilia e vitinia in direzione roma

