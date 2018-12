Viabilità Roma Regione Lazio del 21-12-2018 ore 08:15

VIABILITA’ LAZIO DEL 21 DICEMBRE 2018 ORE 08.05 ALESSIO CONTI

BUONGIORNO E BEN riTROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO

risolto in a1 l’ incidente tra anagni e colleferro in direzione roma, traffico e’ nella norma

sul raccordo UN INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA ALTEZZA TUSCOLANA CREA CODE DALL’APPIA, SEMPRE IN ESTERNA CODE ANCHE DA BOCCEA A CASAL LUMBROSO

IN CARREGGIATA INTERNA TROVIAMO CODE DALLA NOMENTANA ALLA tiburtina E PROSEGUENDO tra la diramazione sud e LA TUSCOLANA

IN FASE DI RIMOZIONE L’incidente su via dell’aeroporto di fiumicino PERMANGONO LE CODE in direzione di fiumicino TRA VIA DI TOR BOACCIANA E VIA RE DI PUGLIA

CODE sul tratto urbano dell’a24 in direzione di roma da torcervara alla tangenziale est

IN ENTRATA A ROMA TROVIAMO CODE SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DUE PONTI, SULLA SALARIA TRA LA MOTORIZZAZIONE E LA TANGENZIALE EST

CODE A TRATTI SULLA NOMENTANA E SULLA TIBURTINA DA colleverde e MARCO SIMONE

SEMPRE IN DIREZIONE ROMA Si rallenta sull’aPpia tra la via dei laghi e capannelle ,

TROVIAMO INVECE Code sulla pontina tra tor de cenci ed il raccordo

rallentamenti anche sulla colombo e sulla via del mare tra acilia e vitinia in direzione roma

DA ALESSIO CONTI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E A Più TARDI

Servizio fornito da Astral