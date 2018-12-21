Viabilità Roma Regione Lazio del 21-12-2018 ore 08:45
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VIABILITA’ LAZIO DEL 21 DICEMBRE 2018 ORE 08.35 ALESSIO CONTI
BUONGIORNO E BEN riTROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
sul raccordo ANULARE UN INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA ALTEZZA TUSCOLANA CREA CODE DALLA LAURENTINA, SEMPRE IN ESTERNA CODE ANCHE DA AURELIA A CASAL LUMBROSO E DA LA ROMA FIUMICINO ALL’OSTIENSE
IN CARREGGIATA INTERNA TROVIAMO CODE DALLA DIRAMAZIONE ROMA NORD ALLA tiburtina E PROSEGUENDO tra TORBELLA MONACA e LA TUSCOLANA
PER DIFFICOLTà D’IMMISIIONE AL RACCORDO CODE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO ANCHE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD DA TORVERGATA
IN FASE DI RIMOZIONE L’incidente su via dell’aeroporto di fiumicino PERMANGONO LE CODE in direzione di fiumicino TRA VIA DI TOR BOACCIANA E VIA RE DI PUGLIA
CODE sul tratto urbano dell’a24 in direzione di roma daL RACCORDO alla tangenziale est
STESSA SITUAZIONE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA FIUMICNO IN DIREZIONE DELL’EUR ALL’ALTEZZA DELL’INNESTO AL RACCORDO E PROSEGUENDO DA VIA DELLA MAGLIANA A VIA DEL CAPPELLACCIO
IN ENTRATA A ROMA TROVIAMO CODE SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DUE PONTI, SULLA SALARIA TRA LA MOTORIZZAZIONE E LA TANGENZIALE EST
SEMPRE IN DIREZIONE ROMA Si rallenta sull’aPpia tra la via dei laghi e IL RACCORDO ,
DA ALESSIO CONTI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E A Più TARDI
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