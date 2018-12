Viabilità Roma Regione Lazio del 21-12-2018 ore 09:15

VIABILITA’ LAZIO DEL 21 DICEMBRE 2018 ORE 09.05 ALESSIO CONTI

rimosso l’incidente sul raccordo ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA ALTEZZA TUSCOLANA restano lunghe CODE DALLA ROMA FIUMICINO, SEMPRE IN ESTERNA CODE ANCHE DALLA RUSTICA A TIBURTINA

IN CARREGGIATA INTERNA TROVIAMO CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA, DALLA DIRAMAZIONE ROMA NORD ALLA NOMENTANA E PROSEGUENDO tra TORBELLA MONACA e LA TUSCOLANA

PER DIFFICOLTà D’IMMISIIONE AL RACCORDO CODE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO ANCHE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD DA TORVERGATA

CODE sul tratto urbano dell’a24 in direzione di roma daL RACCORDO alla tangenziale est MENTRE IN SENSO OPPOSTO CODE IN COMPLANARE DA TORCERVARA AL RACCORDO

STESSA SITUAZIONE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA FIUMICNO IN DIREZIONE DELL’EUR ALL’ALTEZZA DELL’INNESTO AL RACCORDO E PROSEGUENDO DA PARCO DE’ MEDICI A VIA DEL CAPPELLACCIO

IN ENTRATA A ROMA TROVIAMO CODE SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DUE PONTI E SULLA SALARIA TRA LA MOTORIZZAZIONE E LA TANGENZIALE EST

SEMPRE IN DIREZIONE ROMA Si rallenta sull’aPpia tra la via dei laghi e IL RACCORDO ,

TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SU COLOMBO E VIA DEL MARE TRA ACILIA E VI DI MALAFEDE

