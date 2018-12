Viabilità Roma Regione Lazio del 21-12-2018 ore 10:30

VIABILITA’ LAZIO DEL 21 DICEMBRE 2018 ORE 10.20 ALESSIO CONTI

BUONGIORNO E BEN riTROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO

sul raccordo ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA rallentamenti dalla roma fiumicino alla diramazione roma sud,

mentre IN CARREGGIATA INTERNA TROVIAMO CODE TRA CASSIA VEIENTANA E salaria E PROSEGUENDO tra nomentana e tiburtina

rallentamenti sul TRATTO URBANO DELLA ROMA FIUMICNO IN DIREZIONE DELL’EUR DA via della magliana A VIA DEL CAPPELLACCIO

si registrano code sulla cassia tra la storta e la giustiniana in direzione del raccordo,

molto trafficata anche la flaminia in direzione di roma tra labaro e corso francia

ancora code sulla casilina tra borghesiana e finocchio nei due sensi di marcia e sull’appia tra l’aeroporto di ciampuino ed il raccordo in direzione di roma

infine traffico intenso sulla nettunense nei pressi dei centri di pavona e cecchina

DA ALESSIO CONTI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, grazie per l’ascolto e a più tardi

Servizio fornito da Astral