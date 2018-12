Viabilità Roma Regione Lazio del 21-12-2018 ore 11:30

VIABILITA’ LAZIO DEL 21 DICEMBRE 2018 ORE 11.20 ALESSIO CONTI

BUONGIORNO E BEN riTROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO

segnalato un veicolo in fiamme sull’a1 firenze roma al km 497 iN direzione di roma, al momento ci REGISTRANO 2 km di code tra orte e magliaNO SABINA

sul raccordo ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI dalla VIA DEL MARE alla diramazione roma sud,

mentre IN CARREGGIATA INTERNA TROVIAMO CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E PROSEGUENDO TRA BUFALOTTA E LA ROMA TERAMO

rallentamenti sul TRATTO URBANO DELL’ A24 ROMA TERAMO IN DIREZIONE DI ROMA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST

si registrano code sulla SALARIA NEI DUE SENSI DI MARCIA ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO E SULLA NOMENTANA ALL’ALTEZZA DI TORLUPARA

ancora code sulla TIBURTINA DA ALBUCCIONE A TIVOLI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI E SULLA CASILINA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA

infine traffico intenso sull’APPIA VERSO ROMA TRA L’AEROPORTO DI CAIMPINO E IL RACCORDO

DA ALESSIO CONTI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE

