Viabilità Roma Regione Lazio del 21-12-2018 ore 12:30

sull’a1 firenze roma per un veicolo in fiamme al km 497 iN direzione di roma si sono creati 6 km di code tra orte e magliaNO SABINA, si circola sulla sola corsia di sorpasso,

nello stesso punto si segnala anche un incidente nella carreggiata in direzione firenze tra due mezzi pesanti, anche qui si circola solo sulla corsia di sorpasso e le code sono di 3 km

sul tratto urbano dell’a24 bloccato il traffico e chiuso il tratto tra portonaccio e la tangenziale est in entrambi i sensi di marcia per un veicolo in fiamme a seguito di un incidente lunghe

code in direzione della tangenziale da torcervara e ripercussioni sulla viabilità della tangenziale est in entrambi i sensi di marcia.

sul raccordo ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI dalla roma fiumicino alla diramazione roma sud,

mentre IN CARREGGIATA INTERNA TROVIAMO CODE TRA CASSIA E SALARIA E PROSEGUENDO TRA BUFALOTTA E centrale del latte

rallentamenti sul TRATTO URBANO DELLa roma fiumicino all’altezza del viadotto della magliana in entrambe le direzioni

si registrano code sulla SALARIA NEI DUE SENSI DI MARCIA ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO e sulla TIBURTINA DA ALBUCCIONE A TIVOLI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

code a tratti SULLA CASILINA TRA torre maura E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA

infine traffico intenso sull’APPIA VERSO ROMA TRA L’AEROPORTO DI CAIMPINO E IL RACCORDO

