Viabilità Roma Regione Lazio del 21-12-2018 ore 15:30

VIABILITA’ LAZIO DEL 21 DICEMBRE 2018 ORE 15.20 FEDERICO MONTI:

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO.

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE INCOLONNAMENTI PER UN INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA DIRAMAZIONE ROMA-NORD E L’AUTOSTRADA A24. SEMPRE PER INCIDENTE QUESTA VOLTA ALL’ALTEZZA DELL’USCITA PER LA TUSCOLANA, SI RALLENTA CARREGGIATA INTERNA TRA PRENESTINA E APPIA E TRA LAURENTINA E ROMA-FIUMICINO. MENTRE IN ESTERNA SI STA IN CODA TRA LO SVINCOLO PER LA A91 E LA DIRAMAZIONE ROMA-SUD;

SULL’AUTOSTRADA A1 UN VEICOLO IN FIAMME PROVOCA CODE PER 11 CHILOMETRI TRA ATTIGLIANO E MAGLIANO SABINA IN DIREZIONE ROMA;

TRAFFICO INTENSO CON CODE ANCHE SUL TRATTO INTERNO DELLA A24 NEL TRATTO COMPRESO TRA TOR CERVARA E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE CENTRO;

RALLENTAMENTI SONO REGISTRATI SUL TRATTO INTERNO DELLA ROMA-FIUMIICNO TRA L’ANSA DEL TEVERE E L’EUR IN DIREZIONE ROMA;

SULLA PONTINA CODE TRA SPINACETO E L’ALLACCIO COL GRA DIREZIONE CENTRO;

SEGNALIAMO TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA VIA CASILINA TRA FINOCCHIO E TORRE MAURA NELLE DUE DIREZIONI;

DA FEDERICO MONTI PER IL MOMENTO È TUTTO

