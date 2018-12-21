Viabilità Roma Regione Lazio del 21-12-2018 ore 16:30
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VIABILITA’ LAZIO DEL 21 DICEMBRE 2018 ORE 16:20 FEDERICO MONTI:
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE PERMANGONO LUNGHE CODE A SEGUITO DI DIVERSI INCIDENTI OCCORSI LUNGO IL QUADRANTE. IN CARREGGIATA INTERNA SEGNALIAMO INCOLONNAMENTI SU TUTTO L’ARCO ORIENTALE DEL GRA TRA LE USCITE PER LA VIA CASSIA E L’OSTIENSE, MENTRE, IN ESTERNA, SI STA IN CODA TRA LO SVINCOLO PER LA A91 E LA DIRAMAZIONE ROMA-SUD;
SULL’AUTOSTRADA A1 UN VEICOLO IN FIAMME PROVOCA CODE PER CIRCA 20 CHILOMETRI TRA ATTIGLIANO E MAGLIANO SABINA IN DIREZIONE ROMA;
E CODE ANCHE SULLA ROMA-NAPOLI, ALTEZZA DIRAMAZIONE ROMA-SUD/S. CESAREO, DIREZIONE NAPOLI;
TRAFFICO INTENSO ANCHE SULL’INTERO TRATTO INTERNO DELLA A24: DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE NELLE DUE DIREZIONI;
SI SEGNALANO POI RALLENTAMENTI SUL TRATTO INTERNO DELLA ROMA-FIUMICINO TRA L’ANSA DEL TEVERE E L’EUR IN DIREZIONE ROMA;
SULLA PONTINA PERMANGONO CODE TRA SPINACETO E L’ALLACCIO COL GRA DIREZIONE CENTRO;
SEGNALIAMO INFINE TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA NETTUNENSE TRA L’INNESTO CON LA VIA APPIA E FONTANA DI PAPA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA;
DA FEDERICO MONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
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