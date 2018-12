Viabilità Roma Regione Lazio del 21-12-2018 ore 17:15

VIABILITA’ LAZIO DEL 21 DICEMBRE 2018 ORE 17:05 FEDERICO MONTI:

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO.

TRAFFICO INTENSO CON CODE SULL’INTERO QUADRANTE DEL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE SEGNALIAMO INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER BOCCEA E L’OSTIENSE, MENTRE, IN ESTERNA, SI STA IN CODA TRA LO SVINCOLO PER LA A91 E NOMENTANA;

SULL’AUTOSTRADA A1 PERMANGONO CODE A SEGUITO DI UN VEICOLO IN FIAMME TRA ATTIGLIANO E MAGLIANO SABINA IN DIREZIONE ROMA;

E LUNGHE CODE ANCHE SULLA ROMA-NAPOLI, TRA L’ALLACCIO CON LA A24 E LA DIRAMAZIONE ROMA-SUD/S. CESAREO, DIREZIONE NAPOLI;

TRAFFICO INTENSO PER INCIDENTE ANCHE SULL’INTERO TRATTO INTERNO DELLA A24: DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE NELLE DUE DIREZIONI;

SI SEGNALANO POI RALLENTAMENTI SUL TRATTO INTERNO DELLA ROMA-FIUMICINO TRA L’ANSA DEL TEVERE E L’EUR IN DIREZIONE ROMA;

TRAFFICO CONGESTIONATO SULLA VIA FLAMINIA TRA MALBORGHETTO E RIANO IN DIREZIONE MORLUPO; SEMPRE SULLA FLAMINIA, MA NEL TRATTO URBANO, FORTI RALLENTAMENTI TRA VIA DEI DUE PONTI E L’ALLACCIO COL RACCORDO VERSO L’ESTERNO;

SULLA PONTINA PERMANGONO CODE TRA SPINACETO E L’ALLACCIO COL GRA DIREZIONE CENTRO;

TRAFFICO INTENSO SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA IL TORRINO E VIA DI MACCHIA SAPONARA IN DIREZIONE CASTEL FUSANO;

SEGNALIAMO INFINE TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA NETTUNENSE TRA L’INNESTO CON LA VIA APPIA E FONTANA DI PAPA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA;

