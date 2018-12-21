Viabilità Roma Regione Lazio del 21-12-2018 ore 17:15
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VIABILITA’ LAZIO DEL 21 DICEMBRE 2018 ORE 17:05 FEDERICO MONTI:
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO.
TRAFFICO INTENSO CON CODE SULL’INTERO QUADRANTE DEL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE SEGNALIAMO INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER BOCCEA E L’OSTIENSE, MENTRE, IN ESTERNA, SI STA IN CODA TRA LO SVINCOLO PER LA A91 E NOMENTANA;
SULL’AUTOSTRADA A1 PERMANGONO CODE A SEGUITO DI UN VEICOLO IN FIAMME TRA ATTIGLIANO E MAGLIANO SABINA IN DIREZIONE ROMA;
E LUNGHE CODE ANCHE SULLA ROMA-NAPOLI, TRA L’ALLACCIO CON LA A24 E LA DIRAMAZIONE ROMA-SUD/S. CESAREO, DIREZIONE NAPOLI;
TRAFFICO INTENSO PER INCIDENTE ANCHE SULL’INTERO TRATTO INTERNO DELLA A24: DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE NELLE DUE DIREZIONI;
SI SEGNALANO POI RALLENTAMENTI SUL TRATTO INTERNO DELLA ROMA-FIUMICINO TRA L’ANSA DEL TEVERE E L’EUR IN DIREZIONE ROMA;
TRAFFICO CONGESTIONATO SULLA VIA FLAMINIA TRA MALBORGHETTO E RIANO IN DIREZIONE MORLUPO; SEMPRE SULLA FLAMINIA, MA NEL TRATTO URBANO, FORTI RALLENTAMENTI TRA VIA DEI DUE PONTI E L’ALLACCIO COL RACCORDO VERSO L’ESTERNO;
SULLA PONTINA PERMANGONO CODE TRA SPINACETO E L’ALLACCIO COL GRA DIREZIONE CENTRO;
TRAFFICO INTENSO SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA IL TORRINO E VIA DI MACCHIA SAPONARA IN DIREZIONE CASTEL FUSANO;
SEGNALIAMO INFINE TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA NETTUNENSE TRA L’INNESTO CON LA VIA APPIA E FONTANA DI PAPA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA;
DA FEDERICO MONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE: (…)
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