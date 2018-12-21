Viabilità Roma Regione Lazio del 21-12-2018 ore 18:15
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VIABILITA’ LAZIO DEL 21 DICEMBRE 2018 ORE 18:05 FEDERICO MONTI:
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO.
TRAFFICO CONGESTIONATO SULL’INTERO QUADRANTE DEL GRANDE RACCORDO ANULARE SIA IN CARREGGIATA INTERNA CHE ESTERNA;
SULL’AUTOSTRADA A1 TRAFFICO RALLENTATO TRA ATTIGLIANO E MAGLIANO SABINA IN DIREZIONE ROMA;
MENTRE PERMANGONO CODE SULLA ROMA-NAPOLI, TRA L’ALLACCIO CON LA A24 E LA DIRAMAZIONE ROMA-SUD/S. CESAREO, IN DIREZIONE NAPOLI;
TRAFFICO INTENSO PER INCIDENTE ANCHE SUL TRATTO INTERNO DELLA A24: TRA VIA FILIPPO FIORENTINI E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMa, e, in senso contrario, dalla tangenziale aLl’allaccio col RACCORDO;
forti rallentamenti anche SUL TRATTO INTERNO DELLA ROMA-FIUMICINO TRA L’ANSA DEL TEVERE E L’EUR IN entrambe le direzioni;
SULLA VIA FLAMINIA si viaggia a rilento TRa riano e morlupo in direzione di quest’ultimo; e SEMPRE SULLA FLAMINIA, MA NEL TRATTO URBANO, FORTI RALLENTAMENTI TRA VIA DEI DUE PONTI E L’ALLACCIO COL RACCORDO VERSO L’ESTERNO;
per chi viaggia poi sulla pontina traffico rallentato tra lo svincolo per la laurentina e aprilia, e, proseguendo, all’altezza di latina;
TRAFFICO INTENSO SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA IL TORRINO E VIA DI MACCHIA SAPONARA IN DIREZIONE CASTEL FUSANO;
SEGNALIAMO INFINE TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA NETTUNENSE TRA L’INNESTO CON LA VIA APPIA E FONTANA DI PAPA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA;
DA FEDERICO MONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
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