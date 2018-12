Viabilità Roma Regione Lazio del 21-12-2018 ore 18:45

VIABILITA’ LAZIO DEL 21 DICEMBRE 2018 ORE 18:35 FEDERICO MONTI:

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO.

ANCORA TRAFFICO CONGESTIONATO SULL’INTERO QUADRANTE DEL GRANDE RACCORDO ANULARE SIA IN CARREGGIATA INTERNA CHE ESTERNA;

SULL’AUTOSTRADA A1 RALLENTAMENTI TRA ATTIGLIANO E MAGLIANO IN SABINA IN DIREZIONE ROMA;

TRAFFICO INTENSO INVECE CHE NON ACCENNA A DIMINUIRE SULLA ROMA-NAPOLI, TRA L’ALLACCIO CON LA A24 E LA DIRAMAZIONE ROMA-SUD/S. CESAREO, IN DIREZIONE NAPOLI;

INCOLONNAMENTI ANCHE SUL TRATTO INTERNO DELLA A24: TRA VIA FILIPPO FIORENTINI E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMa, e, in senso contrario, dalla tangenziale aLl’allaccio col RACCORDO;

SUL TRATTO INTERNO DELLA ROMA-FIUMICINO CODE TRA L’ANSA DEL TEVERE E L’EUR IN entrambe le direzioni;

TRAFFICO INTENSO SULLA VIA TIBURTINA TRA TIVOLI E VIA DI TOR CERVARA NELLE DUE DIREZIONI;

per chi viaggia poi sulla pontina traffico rallentato IN TRATTI SALTUARI: TRA VIA DI TRIGORIA E POMEZIA VERSO LATINA, E, AVANTI, tra lo svincolo per la laurentina e aprilia, e, proseguendo ANCORA all’altezza di latina;

TRAFFICO INTENSO SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA IL TORRINO E VIA DI MACCHIA SAPONARA IN DIREZIONE CASTEL FUSANO;

SEGNALIAMO INFINE TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA NETTUNENSE TRA L’INNESTO CON LA VIA APPIA E APRILIA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA;

DA FEDERICO MONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.

Servizio fornito da Astral