Viabilità Roma Regione Lazio del 21-12-2018 ore 19:45
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VIABILITA’ LAZIO DEL 21 DICEMBRE 2018 ORE 19:35 FEDERICO MONTI:
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO intenso IN CARREGGIATA ESTERNA TRA l’uscita per l’autostrada roma-fiumicino E LO SVINCOLO PER LA A24, MENTRE, IN INTERNA, permangono CODE TRA CASSIA E PRENESTINA;
ANCORA lunghe code SULLA ROMA-NAPOLI, TRA L’ALLACCIO CON LA A24 E LA DIRAMAZIONE ROMA-SUD/S. CESAREO, IN DIREZIONE NAPOLI;
RALLENTAMENTI poi SUL TRATTO INTERNO DELLA A24: TRA VIA FILIPPO FIORENTINI E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMa, e, in senso contrario, dalla tangenziale aLl’allaccio col RACCORDO;
TRAFFICO INTENSO SULLA VIA TIBURTINA TRA TIVOLI E VIA DI TOR CERVARA NELLE DUE DIREZIONI;
SULLA CASILINA SI RALLENTA TRA PANTANO E TORRE MAURA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA;
per chi viaggia poi sulla pontina traffico rallentato TRA castel di decima e via di trigoria in direzione POMEZIA;
TRAFFICO INTENSO SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA IL TORRINO E VIA DI MACCHIA SAPONARA IN DIREZIONE CASTEL FUSANO;
SEGNALIAMO INFINE CODE SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO TRA VIA DEL LAGO DI TRAIANO E IL PONTE DI TOR BOACCIANA NELLE DUE DIREZIONI;
DA FEDERICO MONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, al prossimo aggiornamento.
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