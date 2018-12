Viabilità Roma Regione Lazio del 21-12-2018 ore 20:30

VIABILITA’ LAZIO DEL 21 DICEMBRE 2018 ORE 20:20 FEDERICO MONTI:

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO.

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA l’uscita per l’autostrada roma-fiumicino E LO SVINCOLO PER LA A24, MENTRE, IN INTERNA, permangono RALLENTAMENTI TRA CASSIA E PRENESTINA;

ANCORA code SULLA ROMA-NAPOLI, TRA L’ALLACCIO CON LA A24 E LA DIRAMAZIONE ROMA-SUD/S. CESAREO, IN DIREZIONE NAPOLI;

SEMPRE SULLA ROMA-NAPOLI CODE A SEGUITO DI UN VEICOLO IN FIAMME TRA ANAGNI E FERENTINO IN DIREZIONE NAPOLI;

RALLENTAMENTI poi SUL TRATTO INTERNO DELLA A24: TRA VIA FILIPPO FIORENTINI E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMa, e, in senso contrario, dalla tangenziale aLl’allaccio col RACCORDO;

TRAFFICO INTENSO SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA IL TORRINO E VIA DI MACCHIA SAPONARA IN DIREZIONE CASTEL FUSANO;

SEGNALIAMO INFINE CODE SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO TRA VIA DEL LAGO DI TRAIANO E IL PONTE DI TOR BOACCIANA NELLE DUE DIREZIONI;

DA FEDERICO MONTI PER OGGI È TUTTO, L’INFOMOBILITA’ AUGURA BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA. IN CHIUSURA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE: (…)

Servizio fornito da Astral