Viabilità Roma Regione Lazio del 21-12-2019 ore 07:30

VIABILITÀ DEL 21 DICEMBRE 2019 ORE 07.20 UMBERTO VERINI

BUONGIORNO E BEN TROVATI AL PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO TRAFFICO FLUIDO LUNGO TUTTO L’ANELLO DEL GRANDE RACCORDO ANULARE

SULLA A1 UN INCIDENTE CAUSA CODE TRA LA A24 E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E PROSEGUENDO IN DIREZIONE NAPOLI CODE A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO FINO A FERENTINO

SULLA CASSIA QUALCHE RALLENTAMENTO CAUSATO DAL MALTEMPO TRA CASTEL DE CEVERI E SETTEVENE IN DIREZIONE VITERBO

DISAGI ANCHE SULLA VIA DEI LAGHI TRA VELLETRI E ROCCA DI PAPA NELLE DUE DIREZIONI NUOVAMENTE A CAUSA DEL MALTEMPO

DA UMBERTO VERINI PER IL MOMENTO È TUTTO, CI SALUTIAMO CON UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral