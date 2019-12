Viabilità Roma Regione Lazio del 21-12-2019 ore 08:30

VIABILITÀ DEL 21 DICEMBRE 2019 ORE 08.20 UMBERTO VERINI

SULLA A1 UN INCIDENTE CAUSA CODE TRA LA A24 E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E PROSEGUENDO IN DIREZIONE NAPOLI CODE A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO FINO A FERENTINO

SULLA CASSIA QUALCHE RALLENTAMENTO CAUSATO DAL MALTEMPO TRA FORMELLO E MONTEROSI IN DIREZIONE VITERBO

A CAUSA DELL’ESONDAZIONE DEL FIUME AMASENO AL MOMENTO È CHIUSA AL TRAFFICO LA STRADA PROVINCIALE 3 GIUGLIETTA VALLEFRATTA NEL TRATTO CHE VA DAL KM 0+500 E IL KM 5, PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE

RAMMENTIAMO CHE LA PROTEZIONE CIVILE HA DIRAMATO UN’ALLERTA METEO VALIDA PER L’INTERO ARCO DELLA GIORNATA DI OGGI. SONO PREVISTI VENTI DI NOTEVOLE INTENSITÀ E COPIOSE PRECIPITAZIONI SU TUTTO IL LAZIO

CHIUDIAMO CON UNA INFORMAZIONE DI SERVIZIO PER GLI UTENTI. SUL SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT È POSSIBILE CONSULTARE TUTTI GLI ORARI AGGIORNATI IN VIGORE DAL 24 DICEMBRE AL 4 GENNAIO 2020 DELLE LINEE ROMA – LIDO E ROMA CIVITACASTELLANA – VITERBO.

