Viabilità Roma Regione Lazio del 21-12-2019 ore 09:30
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VIABILITÀ DEL 21 DICEMBRE 2019 ORE 09.20 UMBERTO VERINI
DI NUOVO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO DEL MATTINO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
COMINCIAMO DALLA A1 DOVE UN INCIDENTE CAUSA CODE TRA LA A24 E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E PROSEGUENDO IN DIREZIONE NAPOLI CODE A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO FINO A FERENTINO
CONTINUANDO SULLA A1 ROMA NAPOLI UN NUOVO INCIDENTE CAUSA CODE AL CONFINE CON LA CAMPANIA TRA SAN VITTORE E TEANO
SULLA SALARIA CODE PER INCIDENTE TRA BORGO QUINZIO E OSTERIA NUOVA NEI DUE SENSI
SULLA PONTINA UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA NETTUNO E VIA DEL GENIO CIVILE IN DIREZIONE ROMA
A CAUSA DELL’ESONDAZIONE DEL FIUME AMASENO AL MOMENTO È CHIUSA AL TRAFFICO LA STRADA PROVINCIALE 3 GIUGLIETTA VALLEFRATTA NEL TRATTO CHE VA DAL KM 0+500 E IL KM 5, PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE
ED È AL MOMENTO ALLAGATA ANCHE LA SP229 TRA LE LOCALITÀ PANTANA E PUZZALI NEL COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO IN PROVINCIA DI FROSINONE
RAMMENTIAMO CHE LA PROTEZIONE CIVILE HA DIRAMATO UN’ALLERTA METEO VALIDA PER L’INTERO ARCO DELLA GIORNATA DI OGGI. SONO PREVISTI VENTI DI NOTEVOLE INTENSITÀ E COPIOSE PRECIPITAZIONI SU TUTTO IL LAZIO
CHIUDIAMO CON UNA INFORMAZIONE DI SERVIZIO PER GLI UTENTI. SUL SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT È POSSIBILE CONSULTARE TUTTI GLI ORARI AGGIORNATI IN VIGORE DAL 24 DICEMBRE AL 4 GENNAIO 2020 DELLE LINEE ROMA – LIDO E ROMA CIVITACASTELLANA – VITERBO.
DA UMBERTO VERINI PER IL MOMENTO È TUTTO, CI SALUTIAMO CON UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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